Figlia Mia: online iil trailer italiano

31/01/2018 |

La 01Distribution presenta il trailer ufficiale della nuova, intensa opera cinematografica di Laura Bispuri. Figlia Mia, questo il titolo, racconta la storia di una bambina di 10 anni, Vittoria, che vive una vita felice insieme ai suoi due genitori adottivi. L'incontro con la sua vera mamma cambierà tutte le carte in tavola, portando la bambina a confrontarsi con una realtà improvvisamente capovolta.



La protagonista è interpretata da Sara Casu mentre nel cast recitano anche Valeria Golino e Alba Rohrwacher.



La regista di Vergine Giurata ha scritto la sceneggiatura con Francesca Manieri.



La pellicola, in concorso al Festival internazionale del cinema di Berlino 2018, uscirà nelle sale italiane dal 22 febbraio.



Sinossi di Figlia Mia:

Nell’estate in cui compie 10 anni, Vittoria scopre di avere due madri: Tina (Valeria Golino), madre amorevole che vive in rapporto simbiotico con la piccola e Angelica (Alba Rohrwacher), una donna fragile e istintiva, dalla vita scombinata. Rotto il patto segreto che le lega sin dalla sua nascita, le due donne si contendono drammaticamente l’amore di una figlia. Vittoria (Sara Casu) vivrà un’estate di domande, di paure, di scoperte, ma anche di avventure e di traguardi, un'estate dopo la quale nulla sarà più come prima.