Hostiles - Ostili: il trailer italiano del film

News





01/02/2018 |

La Notorious Pictures presenta il primo trailer italiano di Hostiles - Ostili, il western movie di Scott Cooper, regista che due anni fa ha portato nelle sale Black Mass - L'Ultimo Gangster. Christian Bale è il protagonista del film nella parte del Capitano Joseph Blocker che sarà chiamato a riportare nella sua casa un capo indiano, instaurando con lui un rapporto inizialmente impensabile.



Wes Studi, Rosamund Pike, Jesse Plemons, Stephen Lang e Scott Shepherd sono gli attori che recitano nel film.



Cooper ha anche lavorato sulla sceneggiatura.



Il film uscirà a marzo in Italia.



Sinossi di Hostiles - Ostili:

1892 New Messico. Il leggendario capitano Joseph Blocker, implacabile sterminatore di pellerossa, sta per compiere la sua ultima missione prima di ritirarsi: scortare Falco Giallo, un capo indiano malato terminale, dal forte dove è tenuto prigioniero alla riserva indiana sua terra d'origine, dove gli è stato concesso di tornare per trascorrere gli ultimi giorni della sua vita. Nel corso di questo lungo e tormentato viaggio, questi due grandi guerrieri, un tempo rivali, impareranno a fidarsi l'uno dell'altro e a trovare la pace in una terra che non perdona.