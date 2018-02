Game Night: rilasciato il nuovo trailer internazionale

News





02/02/2018 |

E' online il nuovo trailer internazionale di Game Night, l'action-comedy della New Line Cinema. La pellicola è diretta dal duo John Francis Daley & Jonathan Goldstein e vede un gruppo di amici protagonisti del famoso gioco "cena con delitto" che si ritroveranno coinvolti in una situazione inaspettata e poco vicina alla realtà che immaginavano. All'interno di Game Night recitano Jason Bateman, la candidata al Premio Oscar Rachel McAdams, Billy Magnussen, Sharon Horgan, Lamorne Morris, Kylie Bunbury, Jesse Plemons, Danny Huston, Chelsea Pereti, Michael C. Hall e Kyle Chandler.



La sceneggiatura è stata scritta da Mark Perez.



John Davis, John Fox, Jason Bateman e Jim Garavente sono i produttori. Marc S. Fischer, Richard Brener, Michael Disco e Dave Neustadter sono i produttori esecutivi.



Negli USA il film uscirà il 23 Febbraio.



Sinossi di Game Night:

La trama è avvincente e vede protagonisti Max ed Annie, marito e moglie, che si ritroveranno a casa di Brooks, fratello di Max, per una serata particolare all'insegna dei giochi. La cena con delitto sarà l'attrazione principale della particolare serata che i tre, accompagnati da altri amici, andranno a vivere. Il tutto è curato nei minimi particolari: dalla presenza di falsi criminali, alla presenza di falsi agenti federali. Quando Brooks, però, verrà rapito, i partecipanti scopriranno che sono inconsapevolmente entrati a far parte di quello che sembra tutto tranne che un gioco. E senza punti di riferimento, senza regole e senza più riconoscere i veri giocatori, il gioco proseguirà senza soste!