The Disaster Artist: il trailer sottotitolato in italiano

02/02/2018 |

La Warner Bros. Pictures ha distribuito online il primo trailer sottotitolato in italiano di The Disaster Artist, la pellicola di James Franco vincitrice di un Golden Globe e candidata ad un Premio Oscar per la Miglior Sceneggiatura Non Originale. Franco è anche il protagonista del film e recita accanto al fratello Dave Franco, a Seth Rogen, Ari Graynor, Alison Brie, Zac Efron e Josh Hutcherson.



Basato sul libro The Disaster Artist: My Life Inside The Room, the Greatest Bad Movie Ever Made di Greg Sestero e Tom Bissell, The Disaster Artist ha una sceneggiatura scritta da Michael H. Weber e Scott Neustadter.



L'uscita è prevista per il 22 Febbraio.



Sinossi di The Disaster Artist:

In The Disaster Artist, il regista James Franco (As I Lay Dying, Child of God) trasforma la tragicomica storia vera dell’aspirante regista, e famoso outsider di Hollywood, Tommy Wiseau – artista la cui passione era genuina tanto quanto discutibili erano i suoi metodi – nella celebrazione dell’amicizia, dell’espressione artistica e dell’inseguimento dei sogni contro ogni pronostico. Basato sul best seller di Greg Sestero, che rivelava ogni cosa sulla realizzazione del “disastroso” classico di culto di Tommy, The Room (“Il Più Grande Peggior Film Mai Realizzato”), The Disaster Artist è un ironico e gradito avvertimento che ci ricorda come ci sia più di un modo per diventare una leggenda, e che non ci sono limiti a quello che si può ottenere anche quando non si ha assolutamente idea di cosa si stia facendo.