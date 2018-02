Box Office Italia: The Post in vetta

News





05/02/2018

Il primo posto della classifica box office italiana ha un nuovo padrone: The Post, opera cinematografica di Steven Spielberg con protagonisti Tom Hanks e Meryl Streep, ha incassato 2.313.899 euro volando in vetta. Alle sue spalle troviamo un altro film esordiente, Maze Runner - La Rivelazione di Wes Ball. L'ultimo atto della trilogia Maze Runner ha occupato il secondo posto con un incasso pari a 1.176.293 euro mentre il podio è completato da Sono Tornato di Luca Miniero che ha incassato 1.083.235 euro. E' scivolato, invece, al quarto posto L'Uomo Sul Treno - The Commuter di Jaume Collet-Serra che ha portato via 870.761 euro. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Made in Italay di Luciano Ligabue (797.490 euro) e Chiamami Col Tuo Nome di Luca Guadagnino (672.518 euro).