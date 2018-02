Box Office USA: Jumanji: Benvenuti nella Giungla torna al primo posto

News





05/02/2018

Dopo aver perso per una settimana il primo posto della classifica box office americana, scavalcato da Maze Runner - La Rivelazione, Jumanji: Benvenuti nella Giungla di Jake Kasdan ha conquistato nuovamente la prima posizione incassando 11.000.000 dollari. Alle sue spalle è dunque scivolato il film di Wes Ball che alla sua seconda settimana ha portato via 10.200.000 dollari. Ha debuttato al terzo posto La Vedova Winchester di Peter e Michael Spierig che ha portato via 9.250.000 dollari mentre è scivolato in quarta posizione The Greatest Showman di Michael Gracey che ha incassato 7.800.000 dollari. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Hostiles - Ostili di Scott Cooper (5.523.000 dollari) e The Post di Steven Spielberg (5.200.000 dollari).