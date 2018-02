Solo: A Star Wars Story: online il primo teaser trailer italiano!

News





05/02/2018 |

Direttamente dal canale ufficiale di Star Wars è online il primo teaser trailer italiano di Solo: A Star Wars Story. La pellicola altro non è che il secondo spin-off di questa intramontabile saga dopo Rogue One: A Star Wars Story e vede protagonista uno dei pilastri di questa galassia cinematografica: Han Solo.



La clip non ci racconta molto ma ci mostra Han Solo in compagnia del suo eterno amico Chewbacca. L'apertura del teaser è interamente dedicata alle parole del protagonista.



La regia è di Ron Howard che ha lavorato su una storia scritta da Jon e Lawrence Kasdan. Nel cast troviamo Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton e Phoebe Waller-Bridge.



L'uscita è prevista per il mese di maggio.