Ecco il teaser trailer di Mission: Impossible - Fallout

05/02/2018 |

In anteprima la 20th Century Fox ha rilasciato il primo teaser trailer di Mission: Impossible - Fallout, il nuovo avvincente capitolo di questo intramontabile franchise. Tom Cruise torna nel film per vestire nuovamente i panni di Ethan Hunt che, assieme agli agenti della IMF e ad altri storici alleati, proverà a risolvere una missione a dir poco complicata.



Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson e Michelle Monaghan completano il cast principale affiancati da Henry Cavill, Angela Bassett e Vanessa Kirby.



La regia è affidata ad un nome che ha già lavorato in questo franchise: Christopher McQuarrie.



Mission: Impossible - Fallout uscirà la prossima estate in Italia.



Gustatevi il trailer!