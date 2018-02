A Casa Tutti Bene: la clip Non deve essere facile stare al posto tuo

News





06/02/2018 |

La nuova opera cinematografica di Gabriele Muccino, dal titolo A Casa Tutti Bene, uscirà nelle sale a partire dal 14 Febbraio. La storia del film, scritta da Muccino e Paolo Costella, racconta di una famiglia che si riunisce per un importante anniversario e che, bloccata dal maltempo, sarà costretta a trascorrere insieme alcune ore. L'inaspettato contrattempo li porterà a confrontarsi, facendo emergere situazioni inaspettate.



Muccino ha diretto un cast tutto italiano a dir poco eccezionale, composto da Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci, Tea Falco, Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini, Massimo Ghini, Sabrina Impacciatore, Gianfelice Imparato, Ivano Marescotti, Giulia Michelini, Sandra Milo, Giampaolo Morelli, Stefania Sandrelli, Valeria Solarino, Gianmarco Tognazzi.



Oggi, tramite la 01Distribution, vi mostriamo la clip Non deve essere facile stare al posto tuo.



Sinossi di A Casa Tutti Bene:

A Casa Tutti Bene è la storia di una grande famiglia che si ritrova a festeggiare le Nozze d’Oro dei nonni sull’isola dove questi si sono trasferiti a vivere. Un’improvvisa mareggiata blocca l'arrivo dei traghetti e fa saltare il rientro previsto in serata costringendo tutti a restare bloccati sull’isola e a fare i conti con loro stessi, con il proprio passato, con gelosie mai sopite, inquietudini, tradimenti, paure e anche improvvisi e inaspettati colpi di fulmine.