Vox Lux: Raffey Cassidy reciterà nel film che vede protagonista Natalie Portman

07/02/2018 |

Un'altra attrice è entrata a far parte del cast di Vox Lux. Stiamo parlando della giovane Raffey Cassidy che abbiamo già visto in Allied: Un'Ombra Nascosta e Tomorrowland - Il Mondo di Domani. Il film sarà diretto da Brady Corbet, che si è occupato anche della sceneggiatura, e racconta la storia di Celeste, una giovane cantante destinata a diventare una grande star. La pellicola racconterà quindici anni della sua vita (a partire dal 1999), in cui l'artista dovrà superare i momenti vissuti durante una grande tragedia nazionale.



Nei panni della protagonista troviamo Natalie Portman che lavorerà accanto al protagonista maschile Jude Law.



Le riprese sono partite lo scorso 1° febbraio a New York City. La pellicola è prodotta da Andrew Lauren e D.J. Gugenheim della ALP, da Christine Vachon e David Hinojosa della Killer Films, Michel Litvak e Gary Michael Walters della Bold Films e da David Litvak, Svetlana Metkina e Brian Young della Three Six Zero.



Il film non ha ancora una data d'uscita.