Jumanji - Benvenuti nella Giungla: in lavorazione il sequel

07/02/2018 |

Dopo il successo ottenuto a livello internazionale da Jumanji - Benvenuti nella Giungla, la Sony Pictures ha annunciato che presto entrerà in lavorazione il sequel. Lo studio è già in trattative per ingaggiare Scott Rosenberg e Jeff Pinkner che si occuperanno di scrivere la sceneggiatura.



All'interno del secondo capitolo del franchise tornerà il protagonista Dwayne Johnson affiancato da Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan. Dunque la squadra catapultata all'interno della storia del primo film tornerà sotto i riflettori e probabilmente sarà nuovamente diretta da Jake Kasdan, anche se il nome del regista non è stato ad oggi confermato. Matt Tolmach sarà il produttore con la Seven Bucks Production.



Al momento la Sony Pictures non ha annunciato quando partiranno le riprese del sequel, ancora senza un titolo ufficiale.



Jumanji - Benvenuti nella Giungla ha incassato più di 850 milioni di dollari in tutto il mondo.



Vi terremo aggiornati!