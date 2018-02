The Voyage of Doctor Dolittle: Selena Gomez presterà la sua voce al film

News





07/02/2018 |

Selena Gomez è entrata a far parte del progetto The Voyage of Doctor Dolittle. L'attrice presterà la sua voce a questo live-action movie insieme a Tom Holland, Emma Thompson e Ralph Fiennes. Reciteranno sul set di questo film, invece, Robert Downey Jr., Antonio Banderas e Michael Sheen.



La Universal Pictures ha acquisito i diritti del progetto lo scorso anno. La pellicola, basata sul libro di Hugh Lofting, sarà diretta da Stephen Gaghan che ha scritto la sceneggiatura con Tom Sheppard.



Nel 1998 la storia del Dottor Dolittle venne portata nelle sale da Eddie Murphy che recitò da protagonista anche nel sequel uscito tre anni dopo.



Jon Mone e Lexi Barta supervisioneranno il progetto per conto della Universal Pictures. Le riprese partiranno verso la fine di febbraio a Londra.



L'uscita è prevista per il 12 aprile 2019.