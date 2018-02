The Girl in the Spiders Web: Stephen Merchant e Synnøve Macody Lund nel cast

News





07/02/2018

Il cast di The Girl in the Spider’s Web si è arricchito con altri due nomi. Stephen Merchant e Synnøve Macody Lund sono stati scritturati infatti per recitare all'interno del sequel di Millennium - Uomini che odiano le donne. Nel nuovo sequel troviamo Claire Foy nei panni della protagonista Lisbeth Salander, Sylvia Hoeks che reciterà nella parte della sorella di Lisbeth e Claes Bang ingaggiato per interpretare il villain.



I dettagli sul ruolo di Merchant e della Lund non sono stati rivelati.



The Girl in the Spider’s Web è attualmente in produzione, con le città di Berlino e Stoccolma che ospiteranno le riprese. La pellicola sarà diretta da Fede Alvarez.



Steven Knight ha scritto la sceneggiatura. Amy Pascal e Elizabeth Cantillon produrranno la pellicola con Scott Rudin e la Yellow Bird. David Beaubaire è il produttore esecutivo.



Negli USA il film uscirà a Novembre.