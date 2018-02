Amber Heard sarà la protagonista del thriller Run Away With Me

News





07/02/2018 |

La Sentinel Pictures e la XYZ Films hanno trovato la protagonista di Run Away With Me. Il thriller romantico vedrà al centro della scena Amber Heard che sarà diretta da Fred Grivois. Il regista lavorerà su una sceneggiatura scritta da Matthew Ian Cirulnick.



La storia racconta di Tom, un americano che si trasferirà a Parigi per festeggiare l'addio al celibato del suo migliore amico. Durante la festa si innamora perdutamente di Kimberly (Heard) e insieme decideranno di imbarcarsi per un viaggio affascinante attraverso le strade di Parigi, con lo scopo di iniziare una nuova vita insieme.



La produzione partirà verso la fine dell'anno. Adam Brawer e David Beitchman della Sentinel Pictures saranno i produttori con Nate Bolotin, Aram Tertzakian e Raphaël Rocher.