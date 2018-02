Legendary Pictures: Ezra Edelman realizzerà il biopic su Roberto Clemente

News





07/02/2018 |

Dopo aver realizzato il documentario O.J.: Made in America, Ezra Edelman ha firmato un contratto con la Legendary Pictures per dirigere il biopic sulla vita di Roberto Clemente, icona del mondo del baseball. La sceneggiatura è stata scritta da Rowan Ricardo Phillips che ha lavorato al film basandosi sul libro Clemente: The Passion and Grace of Baseball’s Last Hero di David Maraniss.



John Lesher sarà il produttore con Ben Silverman e Jay Weisleder della Fuego Films. Giselle Fernandez e Sandra Condito saranno i produttori esecutivi.



Roberto Clemente è stato un giocatore dei Pittsburgh Pirates dal 1955 al 1972. Il 31 dicembre 1972 l'aereo su cui era a bordo, in viaggio da Porto Rico al Nicaragua, si schiantò e il suo corpo non venne più ritrovato. Fu introdotto nella Baseball Hall of Fame nel 1973.