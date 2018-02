Motherless Brooklyn: Bruce Willis e Alec Baldwin nel cast del film

News





07/02/2018 |

Il thriller movie Motherless Brooklyn ha aperto le porte a nuovi attori. Bruce Willis e Alec Baldwin sono entrati a far parte del cast insieme a Gugu Mbatha-Raw e Cherry Jones. Gli attori in questione saranno diretti da Edward Norton che sarà il protagonista di questa pellicola che vedrà recitare al suo interno anche Willem Defoe, Ethan Suplee, Leslie Mann, Josh Pais, Fisher Stevens, Michael K. Williams e Robert Wisdom.



Norton ha scritto la sceneggiatura e produrrà il film con Bill Migliore. Michael Bederman, Adrian Alperovich, Sue Kroll, Robert F. Smith, Brian Sheth e Daniel Nadler sono i produttori esecutivi.



Le riprese sono in corso a New York.



Ambientata nel 1950 Motherless Brooklyn segue la storia di Lionel Essrog, un detective privato afflitto dalla sindrome di Tourette che proverà a far luce sulla morte del suo miglior amico e mentore Frank Minna.



Motherless Brooklyn è basato sul libro di Jonathan Lethem.