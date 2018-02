Il Filo Nascosto: la clip Scapolo impenitente

News





E' online una nuova scena di Il Filo Nascosto, opera cinematografica di prestigio del regista Paul Thomas Anderson candidata a sei Premi Oscar, tra cui quello per il Miglior Film e la Miglior Regia. La clip ci mostra una parte dell'interpretazione dell'attore Premio Oscar Daniel Day-Lewis, chiamato a recitare nella parte di un sarto molto famoso della Londra anni '50 che si innamora perdutamente di una ragazza entrata per puro caso nella sua vita. La pellicola ha una sceneggiatura scritta dallo stesso Anderson. Per l'attore e il regista si tratta della seconda collaborazione dopo il film Il Petroliere.



Vicky Krieps e Lesley Manville completano il cast principale.



L'uscita nelle sale italiane è prevista per il prossimo 22 Febbraio.



Sinossi di Il Filo Nascosto:

Ambientato nella fascinosa Londra del dopo guerra negli anni ’50, il rinomato sarto Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) e sua sorella Cyril (Lesley Manville) sono al centro della moda britannica, realizzando i vestiti per la famiglia reale, star del cinema, ereditiere, debuttanti e dame sempre con lo stile distinto della casa di Woodcock.

Le donne entrano ed escono nella vita di Woodcock, dando ispirazione e compagnia allo scapolo incallito, fino a quando non incontra una giovane e volitiva donna, Alma (Vicky Krieps), che presto diventa parte della sua vita come musa ed amante. La sua vita attentamente “cucita su misura”, una volta così ben controllata e pianificata, viene ora stravolta dall’amore. Con il suo nuovo film, Paul Thomas Anderson realizza un illuminante ritratto sia di un artista in un viaggio creativo sia delle donne che hanno fatto girare il suo mondo. Il Filo Nascosto è l’ottavo film di Paul Thomas Anderson e la sua seconda collaborazione con Daniel Day-Lewis.