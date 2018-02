Acrimony: in rete il final trailer internazionale

News





09/02/2018 |

Ad un anno dall'arrivo nelle sale di Tyler Perry's Boo 2! A Madea Halloween, Tyler Perry tornerà nelle sale tra meno di un mese con il suo thriller movie Acrimony. Il regista, che ha scritto anche la sceneggiatura, porta nelle sale la storia di una donna di nome Melinda che, tradita dal marito, in preda alla rabbia, cercherà la sua vendetta.



Taraji P. Henson, attrice vista anche in Il Diritto di Contare, è la protagonista. Il cast comprende anche Lyriq Bent, nella parte del marito di Melinda, Danielle Nicolet, Ajiona Alexus e Jazmyn Simon.



Tramite la Lionsgate vi mostriamo il final trailer internazionale. L'uscita nelle sale americane è prevista per il 30 marzo. Ancora non sappiamo quando la pellicola uscirà invece nelle sale italiane.