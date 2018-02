Masters of the Universe: la Sony sempre alla ricerca di un regista

News





09/02/2018 |

Stenta ancora a decollare il progetto cinematografico riguardante Masters of the Universe, adattamento della famosa serie animata con protagonista il personaggio conosciuto con il nome He-Man. La Sony Pictures è infatti ancora alla ricerca di un regista, con David S. Goyer che, dopo essere entrato in trattative con lo studio, ha deciso di abbandonare il progetto a causa di altri impegni.

La Sony, al momento, ha confermato la data d'uscita prevista comunque per il 18 dicembre 2019.



Goyer, che ha scritto la sceneggiatura di Batman v Superman: Dawn of Justice e L'Uomo d'Acciaio, ha diretto il suo ultimo film per il cinema nel 2013. Cinque anni fa il regista portò nelle sale Il Mai Nato.