The Girl in the Spiders Web: Vicky Krieps reciterà nel film

09/02/2018 |

Vicky Krieps, attrice che ha recitato all'interno di Il Filo Nascosto, pellicola che uscirà in Italia a partire dal 22 febbraio, è entrata a far parte del cast di The Girl in the Spider’s Web. L'attrice raggiunge le altre due new entry, Stephen Merchant e Synnøve Macody Lund, ed un cast che vede al suo interno Claire Foy, Sylvia Hoeks e Claes Bang. La Foy reciterà nella parte della protagonista Lisbeth Salander mentre la Hoeks vestirà i panni della sorella gemella. Nei panni del villain, invece, troveremo Bang.



Il ruolo della Krieps non è stato rivelato.



The Girl in the Spider’s Web è attualmente in produzione, con le città di Berlino e Stoccolma che ospiteranno le riprese. La pellicola sarà diretta da Fede Alvarez.



Steven Knight ha scritto la sceneggiatura. Amy Pascal e Elizabeth Cantillon produrranno la pellicola con Scott Rudin e la Yellow Bird. David Beaubaire è il produttore esecutivo.



Negli USA il film uscirà a Novembre.