Joker: Joaquin Phoenix in trattative per interpretare lo storico personaggio dei fumetti

09/02/2018 |

Un nuovo Joker potrebbe presto fare capolino nelle sale cinematografiche. Joaquin Phoenix è entrato in trattative con la Warner Bros. Pictures per vestire i panni di uno dei criminali più famosi del mondo dei fumetti. Lo studio ha deciso infatti di realizzare la prima pellicola dedicata al nemico numero uno di Batman, con l'intenzione di espandere ancora di più l'universo cinematografico della DC Comics che si è arricchito recentemente con l'opera Justice League.



La Warner ha affidato la regia a Todd Phillips, il regista del franchise Una Notte da Leoni e di Trafficanti. Phillips ha scritto la sceneggiatura con Scott Silver.



Al momento il progetto è ancora nella fase embrionale, con lo studio che non ha ancora fissato la data d'uscita.



Phoenix, attore che ha recitato in Irrational Man e Vizio di Forma, ha completato da poco le riprese di Maria Maddalena e The Sister Brothers.