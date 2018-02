L'Ultima Discesa: online una nuova featurette in italiano

News





09/02/2018 |

La crew che ha lavorato al film L'Ultima Discesa è protagonista della featurette rilasciata in italiano dalla M2Pictures. La pellicola è uscita ieri nelle sale italiane e racconta la vera storia di Eric LeMarque, ex campione di hockey, chiamato ad affrontare una battaglia per la sopravvivenza dopo essere rimasto bloccato nelle gelide montagne della California. La regia è di Scott Waugh, regista di Need for Speed e Act of Valor, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Madison Turner.



Nei panni del protagonista troviamo Josh Hartnett, affiancato nel cast da Sarah Dumont, Mira Sorvino, Kale Culley, Jason Cottle e Austin R. Grant.



Vi lasciamo alla clip.



Sinossi di L'Ultima Discesa:

Quando una tempesta di neve blocca per otto giorni l’ex campione di hockey, Eric LeMarque, in cima al complesso delle Mammoth Mountain, lo sportivo è costretto ad affrontare il suo passato e a fare i conti con i suoi demoni interiori per ritrovare la fiducia in sé stesso e riuscire sopravvivere.