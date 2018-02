Finest Kind: Jake Gyllenhaal, Ansel Elgort e Zendaya saranno i protagonisti

News





10/02/2018 |

Finest Kind è il nuovo thriller movie del regista Brian Helgeland (Legend) che racconta la storia di due fratelli che decideranno di entrare a far parte della malavita presente nella città di Boston. Nella pellicola reciteranno Jake Gyllenhaal, Ansel Elgort e Zendaya, scelti per essere i protagonisti di questo crime thriller che sarà prodotto da Gary Foster e Russ Krasnoff della Krasnoff/Foster Entertainment, da Dan Friedkin e Bradley Thomas della Imperative Entertainment e da Gyllenhaal e Riva Marker della Nine Stories.



Gyllenhaal ed Elgort interpreteranno i due fratelli al centro della scena mentre non è chiaro quale sarà il ruolo di Zendaya.



Helgeland ha scritto la sceneggiatura. Il film non ha ancora una data d'uscita.