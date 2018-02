Diane Kruger e Eric Bana reciteranno nel film The Operative

News





10/02/2018 |

Diane Kruger e Eric Bana reciteranno da protagonisti all'interno del thriller movie The Operative. Il film sarà diretto da Yuval Adler e vedrà la Kruger interpretare una spia corrotta che verrà reclutata dal Mossad per una missione sotto copertura a Teheran. Durante l'operazione verrà coinvolta in un misterioso triangolo che coinvolgerà il suo responsabile (Bana) e il suo obiettivo.



Black Bear Pictures si occuperà di finanziare il film, la cui sceneggiatura è stata scritta da Adler.



Eitan Mansuri della Spiro Films, Anne Carey della Archer Gray e Michael Weber e Viola Fügen della Match Factory Production produrranno il film.



Non è stata annunciata la data d'inizio riprese.