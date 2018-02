Box Office Italia: al primo posto Cinquanta Sfumature di Rosso

News





12/02/2018

La settimana scorsa ha debuttato in Italia Cinquanta Sfumature di Rosso, l'ultimo atto della trilogia basata sulla collana di romanzi scritta da E.L. James. La pellicola di James Foley ha occupato da subito la prima posizione con un incasso pari a 5.897.856 euro. Ha perso dunque una posizione, scivolando al secondo posto, The Post di Steven Spielberg che ha incassato 1.411.716 euro, mentre al terzo posto troviamo il film debuttante Ore 15:17 - Attacco al Treno di Clint Eastwood che ha portato via 1.205.817 euro. Fuori dal podio, e dunque al quarto posto, ecco Maze Runner - La Rivelazione di Wes Ball che ha incassato 609.218 euro. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano la new entry Sono Tornato di Luca Miniero (548.445 euro) e L'Uomo sul Treno - The Commuter di Jaume Collet-Serra (403.175 euro).