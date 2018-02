Box Office USA: Cinquanta Sfumature di Rosso vola al comando

News





12/02/2018 |

Tre new entry nelle sale cinematografiche americane hanno cambiato le gerarchie al botteghino. Il nuovo podio della classifica box office vede al comando Cinquanta Sfumature di Rosso di James Foley, che ha incassato 38.806.000 dollari, seguito dai 25.000.000 dollari incassati da Peter Rabbit di Will Gluck. Ha portato via 12.600.000 dollari Ore 15:17 - Attacco al Treno di Clint Eastwood, posizionatosi al terzo posto. Dalla prima alla quarta posizione è scivolata invece la pellicola Jumanji - Benvenuti nella Giungla di Jake Kasdan (9.825.000 dollari) mentre la quinta e la sesta posizione sono occupate da The Greatest Showman di Michael Gracey (6.400.000 dollari) e Maze Runner - La Rivelazione di Wes Ball (6.000.000 dollari).