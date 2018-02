Ethan Hawke reciterà nei panni di Nikola Tesla nel film diretto da Michael Almereyda

News





12/02/2018 |

Ethan Hawke è stato scritturato per recitare nei panni del fisico ed ingegnere elettrico Nikola Tesla nella pellicola dal titolo Tesla. Il film sarà diretto da Michael Almereyda che ha già collaborato con Hawke per Cymbeline, opera cinematografica uscita nel 2014.



La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Almereyda che ha deciso di portare nelle sale la vita dell'inventore, compresa la famosa rivalità con Thomas Edison.



Uri Singer e Isen Robbins sono i produttori per conto della Passage Pictures insieme a Christa Campbell e Lati Grobman della Campbell Grobman Films. Jeff Rice è il produttore esecutivo.



Le riprese partiranno la prossima primavera.