Alicia Vikander sarà la protagonista di The Marsh Kings Daughter

12/02/2018

L'attrice Premio Oscar Alicia Vikander sarà la protagonista di The Marsh King’s Daughter, thriller movie tratto dal libro di Karen Dionne. La star indosserà i panni di Helena Petterier, una donna che userà tutte le sue abilità per trovare suo padre, solo per realizzare che la sua fuga dalla prigione altro non è che un elaborato piano per rapire lei e le sue due bambine.

Morten Tyldum (The Imitation Game) sarà il regista di questo film, finanziato dalla Black Bear Pictures.

La Vikander ha completato lo scorso anno le riprese di Tomb Raider, reboot cinematografico del famoso videogame che uscirà nelle sale il prossimo 15 marzo.