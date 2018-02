Halloween: la nuova immagine di Lauren Strode

News

Tramite la sua pagina Twitter,ha pubblicato un'altra foto riguardante il prossimo reboot di. L'attrice, con le riprese in corso, ci regala così un'immagine di Lauren Strode, personaggio storico di questo franchise. La foto è accompagnata da un post in cui vengono evidenziate le parole Survivor e Protector, probabilmente in riferimento a Michael Myers.Nel capitolo diretto datroveremo anche, che reciterà nella parte di Karen Strode, la figlia di Lauren, enei panni della figlia di Karen.completano il cast.tornerà per interpretare Myers.In questo capitolo, scritto da, Lauren Strode tornerà per affrontare una volta per tutte Michael Myers.L'uscita è prevista per il 19 ottobre.