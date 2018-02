Highwaymen: anche Kathy Bates nel cast

News





13/02/2018 |

Continua a crescere il cast di Highwaymen che si è arricchito delle presenze di Kathy Bates, John Carroll Lynch, Kim Dickens, Thomas Mann e William Sadler. La pellicola sarà diretta da John Lee Hancock e vede protagonisti Kevin Costner e Woody Harrelson.



Il regista ha lavorato sulla sceneggiatura di John Fusco che racconta la storia, basata su eventi realmente accaduti, del Texas Ranger Frank Hamer e del suo ex partner Maney Gault e del loro tentativo di dare la caccia a Bonnie e Clyde.



La produzione è attualmente in corso in Louisiana. La pellicola uscirà entro la fine dell'anno, anche se non è ancora stata annunciata la data d'uscita.



Casey Silver è il produttore attraverso la Casey Silver Productions, mentre Costner, Harrelson, Michael Malone e Rod Lake sono i produttori esecutivi.