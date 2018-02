Tuo, Simon: online il primo trailer italiano

News





13/02/2018 |

A partire dal 30 agosto uscirà nelle sale italiane il film comedy-drama Tuo, Simon del regista Greg Berlanti. Il titolo chiama in causa il protagonista, Simon appunto, studente di un liceo, chiamato a fare i conti con il suo segreto improvvisamente rivelato.

All'interno della pellicola, di cui oggi vi mostriamo il trailer grazie alla 20th Century Fox, recitano anche Nick Robinson, Katherine Langford, Alexandra Shipp, Miles Heizer, Logan Miller, Jennifer Garner e Josh Duhamel.

Basata sul libro Simon vs. the Homo Sapiens di Becky Albertalli, la pellicola ha una sceneggiatura scritta da Elizabeth Berger ed Isaac Aptaker.



Sinossi di Tuo, Simon:

Tutti meritano una grande storia. Ma per Simon, è complicato: non solo perché sono gli anni del liceo, ma anche perché custodisce un segreto che non sa come rivelare agli amici e alla famiglia. Per farlo e affrontare la paura, avrà bisogno di tutto il suo coraggio (e della sua ironia).