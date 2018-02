Tonya: ecco il trailer italiano del film con Margot Robbie

News





13/02/2018 |

Arriva il 22 marzoin Italia, tramite la Lucky Red, Tonya, la pellicola di Craig Gillespie che vede protagonista Margot Robbie. L'attrice che abbiamo visto lo scorso anno recitare in Suicide Squad, torna così per interpretare Tonya Harding, l’ex pattinatrice artistica su ghiaccio statunitense. La Harding, considerata una delle migliori pattinatrici internazionali, passò alla storia anche per il suo coinvolgimento nell’aggressione alla pattinatrice Nancy Kerrigan. L’episodio, avvenuto nel gennaio 1994, fece gridare allo scandalo. La Kerrigan, a causa dell’aggressione subita, fu costretta a ritirarsi momentaneamente e questo permise alla Harding di ottenere il titolo nazionale.



Gillespie ha lavorato su una sceneggiatura originale scritta da Steven Rogers.



Tonya, candidato a 3 Premi Oscar tra cui Miglior Attrice Protagonista (Margot Robbie), Miglior Attrice Non Protagonista (Allisson Jannes, già vincitrice del Golden Globes) e Miglior Montaggio. è prodotto da Bryan Unkeless, attraverso la sua Clubhouse Pictures, e dalla Robbie tramite la sua LuckyChap Entertainment.

Qui sotto trovate il trailer italiano.



Sinossi di Tonya:

L’appassionante storia vera della pattinatrice Tonya Harding (Margot Robbie). Conosciuta per il suo temperamento focoso, Tonya fu protagonista di una carriera eccezionale e di uno dei più grandi scandali dello sport mondiale.

Il film, acclamato dal pubblico e dalla critica ai Festival in cui è stato presentato, è il ritratto tragico e al tempo stesso ironico di una donna forte e di una società bisognosa di creare miti per poi distruggerli.