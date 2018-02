Keira Knightley e Matt Smith saranno i protagonisti del film Official Secrets

News





14/02/2018 |

Keira Knightley e Matt Smith reciteranno nella parte dei protagonisti all'interno dello spy movie Official Secrets. Al centro della scena di questo film troveremo Katharine Gun (Knightley), informatore dell'intelligence inglese che, prima della partenza per l'Iraq nel 2003, scoprirà un piano per un'operazione di spionaggio illegale contro i membri del Consiglio della Sicurezza dell'ONU.

La regia della pellicola è affidata a Gavin Hood, con le riprese che partiranno il prossimo mese in Inghilterra. Sara e Greg Bernstein hanno scritto la sceneggiatura basandosi sul libro The Spy Who Tried To Stop A War, di Marcia e Thomas Mitchell.



I produttori sono Ged Doherty, Elizabeth Fowler e Melissa Shiyu Zuo.