X-Men: Tim Miller dirigerà il film dedicato a Kitty Pryde

14/02/2018

Dopo aver esordito dietro la macchina da presa come regista di Deadpool, Tim Miller ha deciso di gettarsi in un nuovo progetto cinematografico riguardante un altro cinecomic. Miller dirigerà una pellicola intitolata 143 che si baserà interamente sul personaggio Kitty Pryde, mutante appartenente all'universo degli X-Men. In passato abbiamo avuto modo di vedere questa figura, grazie all'interpretazione di Ellen Page, all'interno di X-Men: Conflitto Finale e X-Men: Giorni di un Futuro Passato.



La sceneggiatura del film, che racconterà la vita di Kitty Pryde, verrà scritta da Brian Michael Bendis.



Il progetto è ancora nelle fasi iniziali, dunque non è stata rivelata la data d'uscita nelle sale.