Silver & Black: Gina Prince-Bythewood scriverà una nuova sceneggiatura del film

News





14/02/2018 |

Gina Prince-Bythewood è pronta per realizzare il primo cinecomic della sua carriera. La regista è stata infatti ingaggiata per dirigere Silver & Black, pellicola della Sony Pictures interamente basata sulle avventure di Silver Sable e Black Cat, due personaggi che appartengono al mondo dell'Uomo Ragno.



Il progetto è in fase avanzata, con Lindsey Beer e Geneva Robertson-Dworet che si sono occupate di scrivere la sceneggiatura. Parlando sempre della storia, presto la Sony Pictures riceverà una revisione della stessa, realizzata dalla regista Prince-Bythewood.



Matt Tolmach e Amy Pascal sono i produttori.



Silver & Black uscirà a febbraio 2019.