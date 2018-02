Mile 22: uscirà il 20 luglio il film con Mark Wahlberg

News





Mile 22, la pellicola con protagonista Mark Wahlberg, uscirà nelle sale americane a partire dal 20 luglio. Il film della STX vede Wahlberg interpretare un agente dell'intelligence americana che tenterà di far entrare sotto copertura, all'interno di un paese straniero, un ufficiale di polizia coinvolto in una missione top secret. Altre informazioni circa la trama non sono state rivelate.



La regia è di Peter Berg, giunto alla quarta collaborazione con l'attore dopo Lone Survivor, Boston: Caccia all'Uomo e Deepwater: Inferno sull'Oceano.



Nella pellicola recitano anche John Malkovich, Lauren Cohan, Iko Uwais e Ronda Rousey. La storia è stata scritta da Graham Roland e Lea Carpenter.