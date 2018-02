The Killers Game: Jason Statham in trattative per recitare nel film

News





14/02/2018 |

Jason Statham è entrato in trattative per recitare come protagonista in The Killer’s Game, l'action thriller movie che sarà diretto da D.J. Caruso. La pellicola è basata sul romanzo di Jay Bonansinga e vede protagonista un assassino a cui è stata diagnosticata una malattia mortale. L'uomo, per evitare ulteriori sofferenze, decide di ingaggiare un altro assassino con lo scopo di farsi uccidere. Quando però scoprirà che la sua diagnosi è figlia di un errore medico, dovrà mettersi in salvo da un esercito di sicari pronto a farlo fuori.



Steve Richards della Endurance Media sarà il produttore con Andrew Lazar della Mad Chance.



Statham ha recitato recentemente in Fast & Furious 8 ed ha completato da poco le riprese di The Meg, mentre il regista Caruso l'anno scorso ha portato nelle sale xXx - Il Ritorno di Xander Cage.