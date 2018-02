Rita Ora reciterà nel film Detective Pikachu

News





14/02/2018 |

Anche Rita Ora si è unita al cast di Detective Pikachu. L'attrice, il cui ruolo non è stato rivelato, lavorerà all'interno di un cast ricco di nomi importanti che comprende Ryan Reynolds, Justice Smith, Ken Watanabe e Kathryn Newton. La pellicola sarà diretta da Rob Letterman che in questi giorni si trova sul set insieme a tutta la crew di questo adattamento che uscirà nel 2019.

Detective Pikachu, sviluppato dalla Legendary Entertainment, ha una sceneggiatura scritta da Nicole Perlman e Alex Hirsch.



Mary Parent e Cale Boyter sono i produttori per conto della Legendary.



La storia racconta di un ragazzo, interpretato da Smith, che farà squadra con il pokemon Pikachu per ritrovare il padre misteriosamente scomparso.



Rita Ora ha recitato anche in Cinquanta Sfumature di Rosso, l'ultimo atto del franchise uscito pochi giorni fa nelle nostre sale.