Dev Patel interpreterà David Copperfield nel film The Personal History of David Copperfield

15/02/2018 |

Dev Patel, l'attore candidato al Premio Oscar come Miglior Attore Non Protagonista per il film Lion - La Strada Verso Casa, è stato scritturato per interpretare David Copperfield nella pellicola della FilmNation. Il film sarà diretto da Armando Iannucci, regista che ha realizzato la serie tv Veep - Vicepresidente Incompetente, ed è l'adattamento del libro The Personal History of David Copperfield scritto da Charles Dickens.



Kevin Loader e Iannucci produrranno il film che sarà sviluppato dalla FilmNation. La sceneggiatura è stata scritta da Simon Blackwell.



Patel ha da poco terminato le riprese di Hotel Mumbai del regista Anthony Maras.