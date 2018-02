The Equalizer 2: annunciata la nuova data d'uscita

News





15/02/2018 |

La Sony Pictures ha fissato per il 3 agosto l'uscita nelle sale americane di The Equalizer 2. Il film vedrà ancora una volta protagonista Denzel Washington, chiamato nuovamente ad interpretare l'agente segreto Robert McCall, mentre in regia troveremo Antoine Fuqua, già regista del primo capitolo.



Nella pellicola recitano anche Ashton Sanders, Pedro Pascal, Melissa Leo e Bill Pullman, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Richard Wenk. I dettagli circa la trama non sono stati rivelati.



The Equalizer, uscito nelle sale cinematografiche nel 2014, ha incassato in tutto il mondo quasi 200 milioni di dollari.



Pochi mesi fa Washington è arrivato nelle sale con il film Roman J. Israel, Esq., diretto da Dan Gilroy. Fuqua, invece, ha diretto la sua ultima pellicola per il cinema nel 2016: stiamo parlando del reboot di I Magnifici 7.