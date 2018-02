The Nun: uscirà a settembre lo spin-off della serie The Conjuring

News





15/02/2018 |

The Nun non uscirà più nelle sale il prossimo luglio. La Warner Bros. Pictures ha deciso infatti di far sbarcare nelle sale la pellicola a partire da settembre 2018, mese in cui uscirà nei cinema un altro horror movie: It di Andy Muschietti. The Nun appartiene al franchise horror The Conjuring e richiama al centro della scena l'orribile spettro che abbiamo visto in The Conjuring - Il Caso Enfield.



La pellicola vedrà protagonisti Demian Bichir e Taissa Farmiga, con il primo che interpreterà un prete di nome Padre Burke che si trasferisce a Roma per investigare sulla misteriosa morte di una suora. Il cast comprende anche Charlotte Hope, Bonnie Aarons, August Maturo, Jonny Coyne, Ingrid Bisu e Mark Steger.



La regia è affidata a Corin Hardy che sta lavorando su una sceneggiatura scritta da Gary Dauberman e James Wan. La produzione della pellicola è affidata a James Wan e Peter Safran.