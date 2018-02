Stefano Sollima in trattative per dirigere l'adattamento cinematografico di Call of Duty

News





15/02/2018 |

Stefano Sollima, regista di A.C.A.B. e Suburra, potrebbe aver trovato il suo prossimo progetto cinematografico. Il regista, infatti, secondo quanto riportato da Variety, sarebbe entrato in trattative per dirigere il primo adattamento cinematografico di Call of Duty. Il famoso videogame per console, uno dei più venduti al mondo, potrebbe dunque vivere la sua prima esperienza cinematografica tramite la Activision Blizzard Studios.

Stacey Sher e Nick van Dyk della Activision Blizzard Studios sono i produttori insieme al chief executive della compagnia Bobby Kotick e a Coco Francini.



Kieran Fitzgerald si è occupato della sceneggiatura.



I dettagli circa la trama del film non sono stati rivelati ma l'idea della produzione sarebbe quella di creare un vero e proprio universo cinematografico contenente diversi capitoli del film.