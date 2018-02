La Vedova Winchester: la scena L'incontro

News





16/02/2018 |

La settimana prossima debutterà nelle sale italiane La Vedova Winchester. L'attrice Premio Oscar Helen Mirren è la protagonista del film ed interpreta l'ereditiera Sarah Winchester, una donna che dovrà fare i conti con la presenza di diversi demoni all'interno della sua immensa casa. La regia è affidata a Michael e Peter Spierig, i registi di Saw: Legacy che hanno lavorato anche sulla sceneggiatura.



Sarah Snook, Angus Sampson e Laura Brent completano il cast.



Qui sotto vi mostramo la scena L'incontro rilasciata dalla Eagle Pictures.



Sinossi di La Vedova Winchester:

Sarah Winchester (Helen Mirren) è l'ereditiera della celebre industria di armi da fuoco. La donna, convinta di essere perseguitata dalle anime uccise dai fucili dell’azienda di famiglia, dedica giorno e notte alla costruzione di una enorme magione progettata per tenere a bada gli spiriti maligni. Ma quando lo scettico psichiatra Eric Price, (Jason Clarke) viene inviato nella tenuta per valutare il suo stato mentale, scopre che l’ossessione della donna non è poi così folle.