Gli Incredibili 2: online il trailer italiano

16/02/2018

La Disney tramite il suo canale ufficiale YouTube ha rilasciato il trailer italiano di Gli Incredibili 2. Lo studio ha affidato la regia ancora una volta a Brad Bird, papà del primo episodio che ha incassato 633 milioni di dollari in tutto il mondo



In questo nuovo episodio Helen viene scelta per condurre una campagna a favore del ritorno dei supereroi, mentre Bob deve gestire le imprese quotidiane di una vita “normale” a casa con Violetta, Flash e il piccolo Jack-Jack… i cui poteri stanno per essere scoperti. La loro missione viene però messa a repentaglio quando un nuovo nemico escogita un piano geniale e pericoloso che minaccia di distruggere ogni cosa.



Bird ha anche scritto la sceneggiatura.



L'arrivo del film in Italia è previsto per il 19 settembre!