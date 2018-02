Il trailer ufficiale di Confino

News





16/02/2018 |

Ideato, scritto e diretto da Nico Bonomolo, prodotto dall’autore stesso con Andrea Occhipinti per Lucky Red, Confino ha ottenuto una impressionante serie di riconoscimenti in prestigiosi festival d’animazione internazionali arrivando ad essere l’unico corto animato italiano ad ottenere la qualificazione per le selezioni agli Oscar 2018. E’ stato inoltre candidato al David Di Donatello per il miglior cortometraggio.



Grazie alla Lucky Red vi mostriamo il trailer!



Sinossi di Confino:

Sicilia, periodo fascista. Un artista di ombre cinesi viene confinato su un’isola in cui sorge un faro per aver deriso Mussolini durante uno spettacolo. Un evento fortuito lo riscatterà dalla solitudine e dalla prigionia attraverso la sua arte.