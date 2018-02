Il Giustiziere della Notte: il nuovo poster internazionale del film

News





18/02/2018 |

E' stato rilasciato online un nuovo poster di Il Giustiziere della Notte in cui vediamo in primo piano il protagonista Bruce Willis. L'attore, in questo reboot cinematografico, è chiamato a far rivivere il personaggio Paul Kersey, reso famoso da Charles Bronson negli anni settanta. Willis interpreta un medico che dovrà fare i conti con la violenza che regna nella sua città. Come nel film originale tutto inizia con il brutale assalto subìto da sua moglie e sua figlia: l'azione terrificante da parte di una spietata banda lo spingerà oltre i suoi limiti alla ricerca della vendetta. La regia è di Eli Roth mentre la sceneggiatura è stata scritta da Joe Carnahan che ha lavorato sul romanzo scritto da Brian Garfield.



Elisabeth Shue, Camila Morrone, Vincent D’Onofrio, Jack Kesy, Dean Norris e Mike Epps sono gli altri attori che recitano nella pellicola.



L'uscita negli USA è prevista per il 2 marzo.



Sinossi di Il Giustiziere della Notte:

Ad indossare gli abiti del vigilante Paul Kersey, resi celebri dal mitico Charles Bronson, questa volta è Bruce Willis, un chirurgo di Chicago la cui vita viene stravolta dall’omicidio della moglie e dallo stupro della figlia. Da quel momento Kersey cesserà di esistere e al suo posto subentrerà “il giustiziere”, un uomo dalla doppia anima che, ossessionato e accecato dal suo desiderio di morte e vendetta, si metterà sulle tracce degli assassini che hanno massacrato la sua famiglia e non solo...