Box Office Italia: A Casa Tutti Bene al primo posto al botteghino

News





19/02/2018 |

Debutto positivo nelle nostre sale per A Casa Tutti Bene, la nuova opera cinematografica del regista Gabriele Muccino. Il film ha conquistato il primo posto della classifica box office con un incasso pari a 3.401.190 euro. E' scivolato dunque in seconda posizione Cinquanta Sfumature di Rosso di James Foley che ha comunque incassato 3.037.569 euro, superando gli 11 milioni complessivi. Buono anche l'esordio di Black Panther, il cinecomic Marvel firmato Ryan Coogler che ha portato via 2.348.086 euro mentre ha trovato spazio in quarta posizione la new entry La Forma dell'Acqua - The Shape of Water di Guillermo del Toro che ha incassato 1.644.628 euro. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano The Post di Steven Spielberg (833.873 euro) e Ore 15:17 - Attacco al Treno di Clint Eastwood (727.174 euro).