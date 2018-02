Box Office USA: esordio incredibile per Black Panther!

News





19/02/2018 |

Esordio con tanto di fuochi d'artificio per Black Panther che nelle sale americane ha completamente sbancato il botteghino. Il cinecomic del regista Ryan Coogler ha superato le aspettative, arrivando ad incassare 192.023.000 dollari. La pellicola ha tolto il primo posto a Cinquanta Sfumature di Rosso di James Foley che ora occupa la terza posizione grazie all'incasso di 16.940.000 dollari. E' rimasto stabile in seconda posizione, invece, Peter Rabbit di Will Gluck che ha portato via 17.250.000 dollari. La quarta posizione vede in questo momento Jumanji - Benvenuti nella Giungla di Jake Kasdan che ha incassato 7.945.000 dollari mentre in quinta e in sesta posizione fanno capolino Ore 15:17 - Attacco al Treno di Clint Eastwood (7.685.000 dollari) e The Greatest Showman di Michael Gracey (5.100.000 dollari).