Stefano Sollima parla del cast di Call of Duty

19/02/2018 |

Uno dei videogiochi più famosi di sempre, Call of Duty, potrebbe diventare presto un film. La Activision Blizzard Studios ha infatti deciso - come vi abbiamo raccontato diversi giorni fa - di realizzare la prima pellicola dedicata a questo titolo e avrebbe contattato, per la regia, Stefano Sollima. Il progetto è in fase embrionale ma Sollima ha già le idee chiare su quello che potrebbe essere il cast del film.

In un'intervista rilasciata a MetroUK, infatti, Sollima ha rivelato che nella lista dei nomi che potrebbero lavorare con lui ci sarebbero anche Chris Pine e Tom Hardy: "Pine è uno tosto, ma è intelligente - ha confidato il regista -. Ha senso dell'umorismo e può recitare in un film drammatico. Mi piace quando un attore è in grado di recitare con differenti sfumature, vuol dire che è un buon attore".



Sollima ha parlato anche di Hardy: "Di lui mi piace ogni cosa. Non vedo l'ora di vedere Venom e devo dire che anche in Mad Max è stato grande".



Al momento la produzione non ha ancora confermato se sarà Sollima a prendere in mano il timone di Call of Duty. Presto vi daremo aggiornamenti!