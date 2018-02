IT: Chapter Two, rivelata la data dell'inizio delle riprese?

News





Uscirà nel 2019 la seconda parte dell'horror movie più atteso degli ultimi anni. Stiamo parlando di IT, adattamento cinematografico del famoso romanzo di Stephen King, che con il primo capitolo ha letteralmente sbancato i botteghini, incassando in tutto il mondo più di 700 milioni di dollari.



E con il passare delle settimane in molti si chiedono quando verrà dato il primo ciak del nuovo film che sarà diretto ancora una volta da Andy Muschietti. A far luce sul quesito ci ha pensato il magazine americano Omega Underground che ha svelato che il 18 giugno dovrebbero partire le riprese all'interno dei Pinewood Studios di Toronto. Le stesse dovrebbero durare fino a novembre.



La sceneggiatura di IT: Chapter Two è stata scritta da Gary Dauberman. Il cast è ancora in fase di costruzione. Al momento sappiamo che nel film torneranno Bill Skarsgård (Pennywise) e Jackson Robert Scott (il piccolo Georgie).